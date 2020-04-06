***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 14:08
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
847,03 % 0,0001123
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001413
Bağımsız Denetim Ücreti
2.392,72 % 0,00031723
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
113.715,29 % 0,01507671
Fon Yönetim Ücreti
3.775.084,61 % 0,50051176
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.445 % 0,00151741
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.131,92 % 0,00015007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
239.351,67 % 0,03173394
Türev Araçlar Komisyonu
220.599,08 % 0,02924767
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
75.076,39 % 0,00995385
TOPLAM GİDERLER
4.439.750,25 % 0,58863507
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
754.244.938,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835075
BIST
14:0891.228
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.675,71
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
14:086,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:087,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:08357,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 6,80
|Açılış
|: 357,37
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,60
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|2,42
|10.729.886
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.709.204
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.398.991
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.400
|% 9,99
|
|PKENT
|126,70
|469.449
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|15.661.637
|% -6,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|VANGD
|1,19
|224.763
|% -4,03
|
|GARAN
|7,66
|350.797.620
|% 1,59
|
|SASA
|9,09
|311.354.571
|% 7,96
|
|THYAO
|9,11
|254.441.110
|% 2,02
|
|PETKM
|3,46
|205.028.849
|% 1,47
|
|ASELS
|23,60
|201.192.934
|% 1,72
|
|IHLGM
|1,06
|102.047.392
|% 6,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.398.991
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|166.098.899
|% 2,20
|
|PETKM
|3,46
|205.028.849
|% 1,47
|
|CEMAS
|0,83
|44.378.353
|% 5,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3302
|8,3719
|% 1,12
|
|Frank
|6,9147
|6,9563
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7996
|1,8086
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|18,12
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,57
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|32,95
|32,95
|-1,16
|