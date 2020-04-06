***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,0001123Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001413Bağımsız Denetim Ücreti2.392,72 % 0,00031723Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri113.715,29 % 0,01507671Fon Yönetim Ücreti3.775.084,61 % 0,50051176Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.445 % 0,00151741Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.131,92 % 0,00015007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar239.351,67 % 0,03173394Türev Araçlar Komisyonu220.599,08 % 0,02924767Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler75.076,39 % 0,00995385TOPLAM GİDERLER4.439.750,25 % 0,58863507DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ754.244.938,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835075BIST