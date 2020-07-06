***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.694,7 % 0,00086686Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000545Bağımsız Denetim Ücreti4.961,56 % 0,00253789Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.676,26 % 0,0208063Fon Yönetim Ücreti2.924.871,42 % 1,49610013Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.740,73 % 0,00651701Gecelik Ters Repo Komisyonu18.595,75 % 0,00951191Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.485 % 0,00075959Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00038711Türev Araçlar Komisyonu14.070,46 % 0,00719718Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.036,34 % 0,01382935TOPLAM GİDERLER3.046.995,56 % 1,55856781DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ195.499.710,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855396BIST