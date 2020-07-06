***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,00098867Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00005731Bağımsız Denetim Ücreti5.038 % 0,00270993Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.934,89 % 0,02255671Fon Yönetim Ücreti92.709,05 % 0,04986805Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.975,2 % 0,00805514Gecelik Ters Repo Komisyonu23.247,45 % 0,01250477Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.346,41 % 0,00126213Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu427,66 % 0,00023004Vergiler ve Diğer Harcamalar10.358,59 % 0,00557187Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.389,03 % 0,01204302TOPLAM GİDERLER215.370,84 % 0,11584762DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ185.908.724,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855397BIST