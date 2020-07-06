***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,00008752Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000507Bağımsız Denetim Ücreti5.039 % 0,00023995Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri188.381,13 % 0,00897045Fon Yönetim Ücreti31.418.414,14 % 1,49610119Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu969,97 % 0,00004619Gecelik Ters Repo Komisyonu64.796,07 % 0,0030855Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.849,78 % 0,00056427Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.340,34 % 0,00034954Vergiler ve Diğer Harcamalar3.336.774,13 % 0,15889254Türev Araçlar Komisyonu508.462,37 % 0,02421227Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler220.077,76 % 0,0104798TOPLAM GİDERLER35.764.049,25 % 1,70303429DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.100.019.327,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855398BIST