***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.253,56 % 0,00016294Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001385Bağımsız Denetim Ücreti4.036,3 % 0,00052464Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri148.647,82 % 0,0193212Fon Yönetim Ücreti7.001.265,95 % 0,91002256Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.394,7 % 0,00148108Gecelik Ters Repo Komisyonu108.158,83 % 0,01405845Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.403,59 % 0,00018244Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00009837Türev Araçlar Komisyonu14.132,91 % 0,00183699Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler87.210,76 % 0,01133563TOPLAM GİDERLER7.378.367,76 % 0,95903815DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ769.350.809,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855399BIST