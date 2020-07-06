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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 23:37
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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.838,02 % 0,00023604
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001368
Bağımsız Denetim Ücreti
5.039 % 0,00064712
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.385,5 % 0,0104517
Fon Yönetim Ücreti
779.462,29 % 0,10010024
Hisse Senedi Komisyonu
64.116,36 % 0,00823396
Tahvil Bono Komisyonu
22.276,53 % 0,0028608
Gecelik Ters Repo Komisyonu
198.938,5 % 0,02554812
Vadeli Ters Repo Komisyonu
75,6 % 0,00000971
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.240,08 % 0,00234243
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.388,29 % 0,00043513
Vergiler ve Diğer Harcamalar
99.684,5 % 0,0128017
Türev Araçlar Komisyonu
91.885,44 % 0,01180013
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
91.298,28 % 0,01172472
TOPLAM GİDERLER
1.457.734,93 % 0,18720549
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
778.681.701,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855400


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 189,20 2.932.672 % 10,00  
SKTAS 3,41 26.438.523 % 10,00  
ORMA 6,49 735.278 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.248.872 % 10,00  
OYAKC 9,25 278.367.147 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5431 8,5859 % 0,06  
Frank 7,2524 7,2961 % 0,39  
Riyal 1,8238 1,8329 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 9,09  
Altın Gr. 394 394 1,83  
Cumhuriyet 2.552 2.573 18,50  
Tam 2.627 2.640 19,00  
Yarım 1.276 1.291 9,30  
Çeyrek 638 646 4,60  
Gümüş.Ons 18,25 18,30 0,27  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,07  
B. Petrol 43,10 43,10 0,30  
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