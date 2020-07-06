***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,00023604Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001368Bağımsız Denetim Ücreti5.039 % 0,00064712Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.385,5 % 0,0104517Fon Yönetim Ücreti779.462,29 % 0,10010024Hisse Senedi Komisyonu64.116,36 % 0,00823396Tahvil Bono Komisyonu22.276,53 % 0,0028608Gecelik Ters Repo Komisyonu198.938,5 % 0,02554812Vadeli Ters Repo Komisyonu75,6 % 0,00000971Borsa Para Piyasası Komisyonu18.240,08 % 0,00234243Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.388,29 % 0,00043513Vergiler ve Diğer Harcamalar99.684,5 % 0,0128017Türev Araçlar Komisyonu91.885,44 % 0,01180013Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.298,28 % 0,01172472TOPLAM GİDERLER1.457.734,93 % 0,18720549DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ778.681.701,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855400BIST