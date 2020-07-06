***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,00629692Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,000365Bağımsız Denetim Ücreti5.037,18 % 0,017257Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.544,86 % 0,08408886Fon Yönetim Ücreti217.814,21 % 0,7462152Hisse Senedi Komisyonu13.318,31 % 0,04562753Tahvil Bono Komisyonu2.748,52 % 0,00941622Gecelik Ters Repo Komisyonu5.355,75 % 0,0183484Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.233,73 % 0,00765259Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00259274Türev Araçlar Komisyonu11.933,77 % 0,0408842Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.837,01 % 0,03370086TOPLAM GİDERLER295.524,7 % 1,01244553DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.189.194,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855401BIST