***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri919,31 % 0,00036895Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004276Bağımsız Denetim Ücreti5.037 % 0,00202153Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.246,25 % 0,02056694Fon Yönetim Ücreti2.494.238,42 % 1,00102661Hisse Senedi Komisyonu5.147,09 % 0,00206571Tahvil Bono Komisyonu12.737,34 % 0,00511195Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu529,29 % 0,00021242Vergiler ve Diğer Harcamalar40.593,8 % 0,01629174Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.245,99 % 0,01213879TOPLAM GİDERLER2.640.801,03 % 1,0598474DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ249.168.043,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855402BIST