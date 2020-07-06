***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,00715323Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00041463Bağımsız Denetim Ücreti5.038 % 0,01960696Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.298,91 % 0,20742943Fon Yönetim Ücreti257.213,63 % 1,00102753Hisse Senedi Komisyonu1.012,79 % 0,00394159Tahvil Bono Komisyonu195,57 % 0,00076112Gecelik Ters Repo Komisyonu2.458,56 % 0,00956826Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.402,78 % 0,00545936Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.137,38 % 0,06669549Vergiler ve Diğer Harcamalar19.927,91 % 0,07755571Türev Araçlar Komisyonu26.043,72 % 0,10135731Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.819,06 % 0,01875488TOPLAM GİDERLER390.492,87 % 1,5197255DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.694.960,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855403BIST