***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,00020017Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000116Bağımsız Denetim Ücreti5.037,18 % 0,00054858Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri203.018,66 % 0,02211006Fon Yönetim Ücreti9.191.622,09 % 1,00102782Hisse Senedi Komisyonu5.680,5 % 0,00061864Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu59.093,52 % 0,00643567Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.680,94 % 0,00105432Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar262.922,64 % 0,028634Türev Araçlar Komisyonu421.345,74 % 0,04588731Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler164.798,6 % 0,01794765TOPLAM GİDERLER10.325.144,43 % 1,12447582DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ918.218.448,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855404BIST