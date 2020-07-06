***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,00044369Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002572Bağımsız Denetim Ücreti5.039,28 % 0,00121647Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.303,13 % 0,01503977Fon Yönetim Ücreti1.032.809,52 % 0,24931688Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5,1 % 0,00000123Gecelik Ters Repo Komisyonu6.234,38 % 0,00150496Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.746,98 % 0,00042172Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu573,24 % 0,00013838Vergiler ve Diğer Harcamalar346.071,03 % 0,08354043Türev Araçlar Komisyonu79.015,3 % 0,01907404Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.603,13 % 0,01052565TOPLAM GİDERLER1.579.345,65 % 0,38124893DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ414.255.761,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855405BIST