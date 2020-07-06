***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,00018064Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001047Bağımsız Denetim Ücreti5.070,84 % 0,00049837Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri95.979,03 % 0,00943299Fon Yönetim Ücreti15.222.570,29 % 1,49610058Hisse Senedi Komisyonu2.355,39 % 0,00023149Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu55.188 % 0,00542397Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.507,89 % 0,00044304Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12.463,87 % 0,00122497Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00007438Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler103.403,73 % 0,0101627TOPLAM GİDERLER15.504.240,4 % 1,5237836DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.017.483.083,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855406BIST