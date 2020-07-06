***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.842,3 % 0,00014021Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000811Bağımsız Denetim Ücreti5.013,46 % 0,00038156Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri109.470,86 % 0,00833148Fon Yönetim Ücreti19.657.903,78 % 1,49610071Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu70.102,2 % 0,00533526Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.307,16 % 0,00086055Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu15.733,04 % 0,00119739Vergiler ve Diğer Harcamalar154.885,1 % 0,01178781Türev Araçlar Komisyonu80.017,32 % 0,00608986Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler139.725,78 % 0,01063409TOPLAM GİDERLER20.246.107,54 % 1,54086703DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.313.942.545,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855407BIST