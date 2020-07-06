***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri427,5 % 0,0001535Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.219 % 0,00079675Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.109,93 % 0,00470724Fon Yönetim Ücreti1.144.712,53 % 0,41101937Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.179,2 % 0,00509117Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu431,21 % 0,00015483Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu292,12 % 0,00010489Vergiler ve Diğer Harcamalar230.696,9 % 0,0828338Türev Araçlar Komisyonu7.088,91 % 0,00254534Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.221,02 % 0,00402901TOPLAM GİDERLER1.424.378,32 % 0,5114359DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ278.505.738,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855408BIST