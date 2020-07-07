***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri919,31 % 0,0018652Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00021616Bağımsız Denetim Ücreti5.037 % 0,01021966Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.912,96 % 0,03228609Fon Yönetim Ücreti847.912,51 % 1,72034484Hisse Senedi Komisyonu261.886,65 % 0,5313465Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.420,37 % 0,00693965Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.059,46 % 0,01026523Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00153549Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.347,15 % 0,02708027TOPLAM GİDERLER1.154.358,75 % 2,34209909DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.287.357,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855824BIST