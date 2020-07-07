***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 13:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
919,31 % 0,0018652
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00021616
Bağımsız Denetim Ücreti
5.037 % 0,01021966
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.912,96 % 0,03228609
Fon Yönetim Ücreti
847.912,51 % 1,72034484
Hisse Senedi Komisyonu
261.886,65 % 0,5313465
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.420,37 % 0,00693965
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.059,46 % 0,01026523
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00153549
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.347,15 % 0,02708027
TOPLAM GİDERLER
1.154.358,75 % 2,34209909
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.287.357,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855824
BIST
13:38118.797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 311,52
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:386,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:387,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:38392,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,52
|Açılış
|: 392,23
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.003.266
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|35.859.623
|% 9,96
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|137.245.863
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.106.567
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.173.847
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|64.586.282
|% -7,62
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,29
|12.823.520
|% -5,71
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,19
|2.243.160.056
|% 2,34
|
|ODAS
|2,96
|1.251.560.490
|% 4,23
|
|GARAN
|8,34
|969.156.340
|% -0,36
|
|TKFEN
|17,88
|764.959.646
|% 0,39
|
|TUPRS
|88,25
|641.331.857
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,19
|2.243.160.056
|% 2,34
|
|ODAS
|2,96
|1.251.560.490
|% 4,23
|
|IHLGM
|1,92
|551.581.383
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,79
|416.144.814
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,34
|466.012.574
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5450
|8,5879
|% -0,00
|
|Frank
|7,2396
|7,2832
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-8,82
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,00
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-9,20
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|-0,47
|