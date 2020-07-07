***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri919,31 % 0,00012433Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001441Bağımsız Denetim Ücreti5.037,18 % 0,00068126Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri67.173,96 % 0,00908505Fon Yönetim Ücreti13.088.810,86 % 1,77021639Hisse Senedi Komisyonu141.445,61 % 0,01913003Tahvil Bono Komisyonu32,81 % 0,00000444Gecelik Ters Repo Komisyonu31.353 % 0,00424038Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu61.114,61 % 0,00826554Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00010235Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler80.009,69 % 0,01082103TOPLAM GİDERLER13.476.760,37 % 1,82268521DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ739.390.447,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855825BIST