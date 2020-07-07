***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,000051Sigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,000003Bağımsız Denetim Ücreti5.039 % 0,000139Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri207.308,93 % 0,005699Fon Yönetim Ücreti26.815.913,23 % 0,737115Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu8.049,17 % 0,000221Gecelik Ters Repo Komisyonu2.772.383,76 % 0,076207Vadeli Ters Repo Komisyonu162.918 % 0,004478Borsa Para Piyasası Komisyonu306.386,99 % 0,008422Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,000021Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler385.075,7 % 0,010585TOPLAM GİDERLER30.665.776,14 % 0,84DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.637.955.566,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855826BIST