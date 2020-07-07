***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2020 13:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.838,02 % 0,00022086
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0000128
Bağımsız Denetim Ücreti
5.037,18 % 0,00060528
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
122.856,22 % 0,01476263
Fon Yönetim Ücreti
10.042.300,71 % 1,20670125
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24.166,1 % 0,00290384
Gecelik Ters Repo Komisyonu
118.125,61 % 0,01419419
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.355 % 0,00064347
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.069,16 % 0,00024863
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00009094
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
89.199,7 % 0,0107184
TOPLAM GİDERLER
10.411.811,04 % 1,25110229
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
832.211.012,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855827
BIST
13:39118.782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 296,52
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:396,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:397,7483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:39392,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,63
|Açılış
|: 392,12
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.003.266
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|35.859.623
|% 9,96
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|137.245.863
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.106.567
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.173.847
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|64.586.282
|% -7,62
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,29
|12.823.520
|% -5,71
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,19
|2.243.160.056
|% 2,34
|
|ODAS
|2,96
|1.251.560.490
|% 4,23
|
|GARAN
|8,34
|969.156.340
|% -0,36
|
|TKFEN
|17,88
|764.959.646
|% 0,39
|
|TUPRS
|88,25
|641.331.857
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,19
|2.243.160.056
|% 2,34
|
|ODAS
|2,96
|1.251.560.490
|% 4,23
|
|IHLGM
|1,92
|551.581.383
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,79
|416.144.814
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,34
|466.012.574
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5491
|8,5920
|% 0,05
|
|Frank
|7,2419
|7,2856
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,57
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|-11,10
|
|Tam
|2.616
|2.627
|-11,40
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,55
|