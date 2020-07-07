***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,00022086Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000128Bağımsız Denetim Ücreti5.037,18 % 0,00060528Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122.856,22 % 0,01476263Fon Yönetim Ücreti10.042.300,71 % 1,20670125Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24.166,1 % 0,00290384Gecelik Ters Repo Komisyonu118.125,61 % 0,01419419Vadeli Ters Repo Komisyonu5.355 % 0,00064347Borsa Para Piyasası Komisyonu2.069,16 % 0,00024863Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00009094Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler89.199,7 % 0,0107184TOPLAM GİDERLER10.411.811,04 % 1,25110229DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ832.211.012,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855827BIST