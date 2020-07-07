***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri919,31 % 0,00168Sigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,000195Bağımsız Denetim Ücreti5.039 % 0,009206Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri16.822,32 % 0,030734Fon Yönetim Ücreti941.641,84 % 1,720346Hisse Senedi Komisyonu85.917,86 % 0,156969Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu10.747,55 % 0,019635Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.435,29 % 0,002622Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,001383Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.036,1 % 0,023816TOPLAM GİDERLER1.076.422,61 % 1,97DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.735.602,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855828BIST