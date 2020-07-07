***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.430,93 % 0,0015846Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri319,62 % 0,00020834Bağımsız Denetim Ücreti9.602,38 % 0,00625932Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.635,82 % 0,02909588Fon Yönetim Ücreti1.535.668,94 % 1,00102663Hisse Senedi Komisyonu124.409,58 % 0,08109645Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.607,76 % 0,00952208Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.031,93 % 0,01566523Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.270,4 % 0,00147996Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.935,89 % 0,048847TOPLAM GİDERLER1.832.913,25 % 1,19478549DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ153.409.399,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855829BIST