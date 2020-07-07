***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,00019752Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001145Bağımsız Denetim Ücreti5.038 % 0,00054141Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri245.985,97 % 0,02643509Fon Yönetim Ücreti15.073.363,2 % 1,6198719Hisse Senedi Komisyonu14.026,13 % 0,00150733Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu87.940,92 % 0,00945065Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.730,52 % 0,00179796Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu130.864,55 % 0,01406347Vergiler ve Diğer Harcamalar453.996,28 % 0,0487891Türev Araçlar Komisyonu230.599,28 % 0,02478155Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler107.202,69 % 0,01152063TOPLAM GİDERLER16.367.692,1 % 1,75896806DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ930.528.101,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855830BIST