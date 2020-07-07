***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.235,51 % 0,00228425Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri213,08 % 0,00011492Bağımsız Denetim Ücreti7.202,96 % 0,00388462Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.883,69 % 0,0328351Fon Yönetim Ücreti2.544.268,32 % 1,37214578Hisse Senedi Komisyonu198.547,38 % 0,10707831Tahvil Bono Komisyonu33.005,19 % 0,01779998Gecelik Ters Repo Komisyonu14.921,54 % 0,00804731Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.931,52 % 0,0021203Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu68,82 % 0,00003712Vergiler ve Diğer Harcamalar20.865,76 % 0,01125308Türev Araçlar Komisyonu89.113,17 % 0,0480595Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.061,39 % 0,01675167TOPLAM GİDERLER3.008.318,33 % 1,62241194DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ185.422.595,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855831BIST