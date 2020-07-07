***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri1.838,02 % 0,00156Sigorta GiderleriNoter Ücretleri106,54 % 0,00009Bağımsız Denetim Ücreti5.038 % 0,004276Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri40.069,28 % 0,034007Fon Yönetim Ücreti1.421.805,79 % 1,206699Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu6.370,51 % 0,005407Gecelik Ters Repo Komisyonu17.034,54 % 0,014457Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.252,81 % 0,002761Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,000642Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler17.518,72 % 0,014868TOPLAM GİDERLER1.513.791,01 % 1,28DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.826.013,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855879BIST