***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 09:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.508,91 % 0,00279366
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00019725
Bağımsız Denetim Ücreti
7.709,6 % 0,01427388
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.193,03 % 0,04479201
Fon Yönetim Ücreti
1.398.893,55 % 2,58997146
Hisse Senedi Komisyonu
319.754,59 % 0,59200735
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.149,17 % 0,01693917
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.157,97 % 0,02250979
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.108,34 % 0,00205203
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.480,17 % 0,03606642
TOPLAM GİDERLER
1.794.061,87 % 3,32160301
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.011.929,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878420
BIST
10:521.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
10:527,7612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
10:529,1377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
10:52476,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,29
|Açılış
|: 476,46
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler10:50
|YAPRK
|85,80
|1.433.632
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|43.857.681
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|319.224
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,70
|1.890.879
|% -7,88
|
|GARAN
|7,27
|772.841.475
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|479.582.888
|% -0,85
|
|GUBRF
|37,40
|150.905.596
|% 6,74
|
|TURSG
|6,17
|149.945.278
|% 1,48
|
|ASELS
|18,69
|149.454.771
|% -0,05
|
|GARAN
|7,27
|772.841.475
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|479.582.888
|% -0,85
|
|BSOKE
|2,13
|109.614.141
|% 0,95
|
|ODAS
|3,04
|123.946.879
|% 0,66
|
|KRDMD
|3,49
|123.251.941
|% -0,29
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7568
|7,7611
|% -0,05
|
|Euro
|9,1328
|9,1401
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,0472
|10,0976
|% -0,02
|
|Frank
|8,4478
|8,4987
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0626
|2,0730
|% -0,05
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-2,97
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|0,03
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:06TUCLK
Yüzde 4.26 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 810, 761 adet işlem
-
11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 06 artarak (% 0.39 ) 1, 303
-
11:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, GUSGR
-
11:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
11:05XU100
Endeks 1, 165 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 4, 368.00 milyon TL de