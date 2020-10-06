***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.508,91 % 0,00279366Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00019725Bağımsız Denetim Ücreti7.709,6 % 0,01427388Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.193,03 % 0,04479201Fon Yönetim Ücreti1.398.893,55 % 2,58997146Hisse Senedi Komisyonu319.754,59 % 0,59200735Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.149,17 % 0,01693917Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.157,97 % 0,02250979Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.108,34 % 0,00205203Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.480,17 % 0,03606642TOPLAM GİDERLER1.794.061,87 % 3,32160301DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.011.929,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878420BIST