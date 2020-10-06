***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.508,91 % 0,00019505Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001377Bağımsız Denetim Ücreti7.710,7 % 0,00099675Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri99.097,85 % 0,0128102Fon Yönetim Ücreti20.616.470,99 % 2,66505376Hisse Senedi Komisyonu269.110,61 % 0,03478744Tahvil Bono Komisyonu32,81 % 0,00000424Gecelik Ters Repo Komisyonu67.519,2 % 0,00872808Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu75.159,29 % 0,0097157Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.108,34 % 0,00014327Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler123.480,81 % 0,01596214TOPLAM GİDERLER21.261.306,05 % 2,74841042DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ773.585.557,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878422BIST