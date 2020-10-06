***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,00008203Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000029Bağımsız Denetim Ücreti7.713,44 % 0,00020982Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri424.514,51 % 0,01154762Fon Yönetim Ücreti40.795.720,23 % 1,10972276Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.085,81 % 0,00035596Gecelik Ters Repo Komisyonu3.895.296,4 % 0,10595962Vadeli Ters Repo Komisyonu256.242 % 0,00697028Borsa Para Piyasası Komisyonu464.412,16 % 0,01263291Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.108,34 % 0,00003015Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler546.807,45 % 0,01487422TOPLAM GİDERLER46.408.022,48 % 1,26238827DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.676.208.305,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878423BIST