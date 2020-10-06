***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,00036721Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001297Bağımsız Denetim Ücreti7.710,7 % 0,00093895Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri210.534,79 % 0,02563719Fon Yönetim Ücreti14.918.749,37 % 1,81668227Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu33.795,53 % 0,00411534Gecelik Ters Repo Komisyonu181.746,13 % 0,02213154Vadeli Ters Repo Komisyonu5.355 % 0,00065209Borsa Para Piyasası Komisyonu4.748,26 % 0,0005782Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.108,34 % 0,00013496Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler127.772 % 0,01555902TOPLAM GİDERLER15.494.642,26 % 1,88680976DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ821.208.506,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878424BIST