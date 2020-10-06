***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 09:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.508,91 % 0,00228651
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00016144
Bağımsız Denetim Ücreti
7.713,44 % 0,01168849
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.491,93 % 0,03862895
Fon Yönetim Ücreti
1.709.168,5 % 2,58997205
Hisse Senedi Komisyonu
136.744,39 % 0,2072143
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.841,75 % 0,02552098
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.233,87 % 0,00338507
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.108,34 % 0,00167951
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.439,76 % 0,03097319
TOPLAM GİDERLER
1.921.357,43 % 2,9115105
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
65.991.773,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878425
BIST
11:001.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:007,7603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7677
En Düşük
7,7419
11:009,1398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:00476,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,53
|Açılış
|: 476,16
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:00
|YAPRK
|85,80
|1.473.186
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.334.579
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|320.582
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,62
|2.044.060
|% -8,64
|
|GARAN
|7,27
|812.138.502
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|492.784.616
|% -0,85
|
|ODAS
|3,12
|213.105.943
|% 3,31
|
|ASELS
|18,78
|189.751.879
|% 0,43
|
|GUBRF
|37,16
|168.950.541
|% 6,05
|
|GARAN
|7,27
|812.138.502
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|492.784.616
|% -0,85
|
|ODAS
|3,12
|213.105.943
|% 3,31
|
|BSOKE
|2,14
|112.490.376
|% 1,42
|
|KRDMD
|3,50
|134.427.203
|% 0,00
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7579
|7,7603
|% -0,06
|
|Euro
|9,1340
|9,1398
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,0375
|10,0878
|% -0,12
|
|Frank
|8,4434
|8,4942
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0616
|2,0720
|% -0,10
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-2,88
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|0,12
|