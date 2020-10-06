***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.508,91 % 0,00228651Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00016144Bağımsız Denetim Ücreti7.713,44 % 0,01168849Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.491,93 % 0,03862895Fon Yönetim Ücreti1.709.168,5 % 2,58997205Hisse Senedi Komisyonu136.744,39 % 0,2072143Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16.841,75 % 0,02552098Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.233,87 % 0,00338507Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.108,34 % 0,00167951Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.439,76 % 0,03097319TOPLAM GİDERLER1.921.357,43 % 2,9115105DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.991.773,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878425BIST