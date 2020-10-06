***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,00266225Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00009406Bağımsız Denetim Ücreti7.711,52 % 0,00680793Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.612,18 % 0,05439286Fon Yönetim Ücreti2.057.799,96 % 1,81668007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.553,75 % 0,00666865Gecelik Ters Repo Komisyonu22.640,67 % 0,01998778Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.727,02 % 0,00417314Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.108,34 % 0,00097847Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.160,39 % 0,02309508TOPLAM GİDERLER2.192.435,97 % 1,93554029DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.272.556,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878426BIST