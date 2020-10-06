***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 09:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.787,08 % 0,00171683
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
319,62 % 0,00019688
Bağımsız Denetim Ücreti
9.991,54 % 0,00615473
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.236,98 % 0,03833763
Fon Yönetim Ücreti
2.446.517,44 % 1,50704092
Hisse Senedi Komisyonu
143.206,82 % 0,08821459
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.305,56 % 0,01497209
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.960,86 % 0,01907171
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.739,54 % 0,00168754
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
86.763,71 % 0,05344596
TOPLAM GİDERLER
2.809.829,15 % 1,73083888
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
162.339.151,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878428
BIST
11:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:057,7635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 7,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7677
En Düşük
7,7419
11:059,1420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:05476,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,16
|Açılış
|: 476,59
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:05
|YAPRK
|85,80
|1.475.331
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.343.471
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|328.733
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,70
|2.085.291
|% -7,88
|
|GARAN
|7,27
|815.125.404
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|499.695.774
|% -0,85
|
|ODAS
|3,13
|254.662.784
|% 3,64
|
|ASELS
|18,81
|208.364.733
|% 0,59
|
|GUBRF
|37,20
|176.020.722
|% 6,16
|
|GARAN
|7,27
|815.125.404
|% 1,25
|
|ODAS
|3,13
|254.662.784
|% 3,64
|
|SISE
|6,96
|499.695.774
|% -0,85
|
|BSOKE
|2,15
|113.682.863
|% 1,90
|
|KRDMD
|3,49
|135.535.286
|% -0,29
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7588
|7,7635
|% -0,01
|
|Euro
|9,1354
|9,1420
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0390
|10,0893
|% -0,11
|
|Frank
|8,4467
|8,4976
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0624
|2,0727
|% -0,07
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-2,88
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|0,12
|