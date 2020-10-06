***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.787,08 % 0,00171683Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri319,62 % 0,00019688Bağımsız Denetim Ücreti9.991,54 % 0,00615473Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.236,98 % 0,03833763Fon Yönetim Ücreti2.446.517,44 % 1,50704092Hisse Senedi Komisyonu143.206,82 % 0,08821459Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu24.305,56 % 0,01497209Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30.960,86 % 0,01907171Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.739,54 % 0,00168754Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler86.763,71 % 0,05344596TOPLAM GİDERLER2.809.829,15 % 1,73083888DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ162.339.151,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878428BIST