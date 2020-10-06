***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,00027409Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000968Bağımsız Denetim Ücreti7.711,52 % 0,00070091Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri416.464,19 % 0,03785276Fon Yönetim Ücreti26.831.194,31 % 2,43870868Hisse Senedi Komisyonu14.026,13 % 0,00127485Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu208.357,92 % 0,01893782Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29.738,31 % 0,00270294Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu249.421,22 % 0,02267009Vergiler ve Diğer Harcamalar512.738,89 % 0,04660325Türev Araçlar Komisyonu311.160,34 % 0,02828161Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler191.953,69 % 0,01744682TOPLAM GİDERLER28.775.888,66 % 2,6154635DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.100.221.380,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878429BIST