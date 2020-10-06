***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 09:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.015,6 % 0,00027409
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000968
Bağımsız Denetim Ücreti
7.711,52 % 0,00070091
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
416.464,19 % 0,03785276
Fon Yönetim Ücreti
26.831.194,31 % 2,43870868
Hisse Senedi Komisyonu
14.026,13 % 0,00127485
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
208.357,92 % 0,01893782
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.738,31 % 0,00270294
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
249.421,22 % 0,02267009
Vergiler ve Diğer Harcamalar
512.738,89 % 0,04660325
Türev Araçlar Komisyonu
311.160,34 % 0,02828161
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
191.953,69 % 0,01744682
TOPLAM GİDERLER
28.775.888,66 % 2,6154635
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.100.221.380,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878429
BIST
11:061.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:067,7627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,7610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7677
En Düşük
7,7419
11:069,1402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:06476,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,15
|Açılış
|: 476,60
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YAPRK
|85,80
|1.473.358
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.336.936
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|326.695
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,65
|2.065.990
|% -8,36
|
|GARAN
|7,27
|813.709.815
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|494.279.756
|% -0,85
|
|ODAS
|3,13
|238.050.715
|% 3,64
|
|ASELS
|18,79
|196.632.844
|% 0,48
|
|GUBRF
|37,14
|173.745.208
|% 5,99
|
|GARAN
|7,27
|813.709.815
|% 1,25
|
|ODAS
|3,13
|238.050.715
|% 3,64
|
|SISE
|6,96
|494.279.756
|% -0,85
|
|BSOKE
|2,15
|113.383.599
|% 1,90
|
|KRDMD
|3,49
|135.252.415
|% -0,29
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7576
|7,7620
|% -0,03
|
|Euro
|9,1333
|9,1401
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,0375
|10,0879
|% -0,12
|
|Frank
|8,4469
|8,4978
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0621
|2,0724
|% -0,08
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-2,97
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|0,03
|