***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.412,74 % 0,00287016Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri213,08 % 0,00011299Bağımsız Denetim Ücreti8.795,48 % 0,00466389Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri86.254,67 % 0,0457374Fon Yönetim Ücreti3.894.854,11 % 2,06528515Hisse Senedi Komisyonu302.486,39 % 0,16039642Tahvil Bono Komisyonu38.227,73 % 0,02027063Gecelik Ters Repo Komisyonu23.189,79 % 0,01229662Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.854,55 % 0,00257417Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu68,82 % 0,00003649Vergiler ve Diğer Harcamalar96.311,19 % 0,05106997Türev Araçlar Komisyonu124.636,86 % 0,06608994Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.344,46 % 0,02404435TOPLAM GİDERLER4.630.649,87 % 2,45544817DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ188.586.748,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878430BIST