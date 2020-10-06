***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.935,09 % 0,00155683Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00005651Bağımsız Denetim Ücreti7.671,88 % 0,00406931Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.319,7 % 0,03305553Fon Yönetim Ücreti4.246.404,26 % 2,25237193Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17.382,02 % 0,00921975Gecelik Ters Repo Komisyonu29.370,69 % 0,01557876Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.125,76 % 0,00112754Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.108,34 % 0,00058788Türev Araçlar Komisyonu38.813,63 % 0,02058747Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.586,39 % 0,02099736TOPLAM GİDERLER4.447.824,3 % 2,35920888DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ188.530.330,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878431BIST