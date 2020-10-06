***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,00158375Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00005595Bağımsız Denetim Ücreti7.711,52 % 0,00404999Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66.372,85 % 0,03485812Fon Yönetim Ücreti142.951,3 % 0,07507608Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17.960,39 % 0,00943255Gecelik Ters Repo Komisyonu34.654,65 % 0,01820015Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.821,36 % 0,00148174Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu427,66 % 0,0002246Vergiler ve Diğer Harcamalar70.544,83 % 0,03704918Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.245,36 % 0,0179852TOPLAM GİDERLER380.812,06 % 0,19999731DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ190.408.592,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878432BIST