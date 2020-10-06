***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,00013611Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000481Bağımsız Denetim Ücreti7.713,44 % 0,00034814Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri294.388,86 % 0,01328694Fon Yönetim Ücreti49.904.151,75 % 2,2523727Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu969,97 % 0,00004378Gecelik Ters Repo Komisyonu109.051,47 % 0,00492193Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.005,67 % 0,000587Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.155,7 % 0,00041323Vergiler ve Diğer Harcamalar4.365.015,16 % 0,19701048Türev Araçlar Komisyonu658.608,43 % 0,02972562Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler355.026,32 % 0,01602375TOPLAM GİDERLER55.720.208,91 % 2,51487447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.215.625.851,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878433BIST