***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 09:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.015,6 % 0,00013611
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000481
Bağımsız Denetim Ücreti
7.713,44 % 0,00034814
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
294.388,86 % 0,01328694
Fon Yönetim Ücreti
49.904.151,75 % 2,2523727
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
969,97 % 0,00004378
Gecelik Ters Repo Komisyonu
109.051,47 % 0,00492193
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.005,67 % 0,000587
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.155,7 % 0,00041323
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.365.015,16 % 0,19701048
Türev Araçlar Komisyonu
658.608,43 % 0,02972562
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
355.026,32 % 0,01602375
TOPLAM GİDERLER
55.720.208,91 % 2,51487447
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.215.625.851,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878433
BIST
11:151.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,55
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:157,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7744
En Düşük
7,7419
11:159,1528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:15476,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,12
|Açılış
|: 476,64
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:15
|YAPRK
|85,80
|1.511.882
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.738.598
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|338.242
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,69
|2.131.033
|% -7,98
|
|GARAN
|7,27
|865.243.971
|% 1,25
|
|SISE
|6,97
|508.276.472
|% -0,71
|
|ODAS
|3,11
|278.928.746
|% 2,98
|
|ASELS
|18,78
|235.891.961
|% 0,43
|
|GUBRF
|37,20
|180.457.423
|% 6,16
|
|GARAN
|7,27
|865.243.971
|% 1,25
|
|ODAS
|3,11
|278.928.746
|% 2,98
|
|SISE
|6,97
|508.276.472
|% -0,71
|
|BSOKE
|2,15
|114.768.022
|% 1,90
|
|KRDMD
|3,50
|136.413.011
|% 0,00
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7689
|7,7734
|% 0,11
|
|Euro
|9,1444
|9,1528
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0296
|10,0799
|% -0,20
|
|Frank
|8,4440
|8,4949
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0625
|2,0728
|% -0,06
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,52
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,28
|41,28
|-0,01
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:27RYSAS
Yüzde 4.18 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 452, 011 adet işlem
-
11:26ATEKS
Yüzde 5.17 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 334 adet işlem
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KOZAA, KOZAL
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 43 artarak (% 0.42 ) 1, 066
-
11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, EMNIS, TACTR, VANGD, KLGYO, UZERB, TKNSA, KERVN, OZRDN, MMCAS