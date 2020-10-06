***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.374,33 % 0,00030678Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001377Bağımsız Denetim Ücreti7.210,3 % 0,00093162Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri234.038,13 % 0,03023927Fon Yönetim Ücreti10.603.437,97 % 1,37003433Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.370,82 % 0,00185681Gecelik Ters Repo Komisyonu148.227,59 % 0,01915199Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.462,63 % 0,00031819Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.108,34 % 0,0001432Türev Araçlar Komisyonu115.560,9 % 0,01493123Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler131.398,58 % 0,01697757TOPLAM GİDERLER11.260.296,13 % 1,45490475DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ773.954.180,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878434BIST