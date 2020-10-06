***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,00036285Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001282Bağımsız Denetim Ücreti7.713,44 % 0,00092813Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri126.508,67 % 0,01522227Fon Yönetim Ücreti1.252.435,01 % 0,15070039Hisse Senedi Komisyonu88.798,26 % 0,01068473Tahvil Bono Komisyonu32.765,84 % 0,00394258Gecelik Ters Repo Komisyonu238.649,5 % 0,02871572Vadeli Ters Repo Komisyonu75,6 % 0,0000091Borsa Para Piyasası Komisyonu20.932,27 % 0,00251869Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.658,8 % 0,00044025Vergiler ve Diğer Harcamalar103.005,49 % 0,01239423Türev Araçlar Komisyonu123.936,7 % 0,0149128Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler148.352,33 % 0,01785063TOPLAM GİDERLER2.149.954,05 % 0,25869519DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ831.076.159,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878435BIST