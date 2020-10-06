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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2020 09:53
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.015,6 % 0,01002785
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00035428
Bağımsız Denetim Ücreti
7.710,7 % 0,02564059
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.745,55 % 0,12884157
Fon Yönetim Ücreti
337.838,61 % 1,12342342
Hisse Senedi Komisyonu
21.126,45 % 0,07025233
Tahvil Bono Komisyonu
4.819,46 % 0,01602627
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.620,28 % 0,02866524
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.432,1 % 0,01141285
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.108,34 % 0,00368559
Türev Araçlar Komisyonu
19.396,56 % 0,06449988
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.285,74 % 0,04750474
TOPLAM GİDERLER
460.205,93 % 1,53033462
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.072.242,05 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878436


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BIST En Aktif Hisseler11:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 85,80 1.511.882 % 10,00  
DYOBY 10,91 44.738.598 % 9,98  
UZERB 37,90 11.976 % 9,98  
EMNIS 58,40 463.871 % 9,98  
TACTR 16,88 933.025 % 9,97  
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11:15 Alış Satış %  
Dolar 7,7689 7,7734 % 0,11  
Euro 9,1444 9,1528 % 0,04  
Sterlin 10,0296 10,0799 % -0,20  
Frank 8,4440 8,4949 % -0,08  
Riyal 2,0625 2,0728 % -0,06  
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11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 -5,52  
Altın Gr. 476 476 -1,27  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,20 24,25 -0,14  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,03  
B. Petrol 41,28 41,28 -0,01  
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