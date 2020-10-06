***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,01002785Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00035428Bağımsız Denetim Ücreti7.710,7 % 0,02564059Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.745,55 % 0,12884157Fon Yönetim Ücreti337.838,61 % 1,12342342Hisse Senedi Komisyonu21.126,45 % 0,07025233Tahvil Bono Komisyonu4.819,46 % 0,01602627Gecelik Ters Repo Komisyonu8.620,28 % 0,02866524Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.432,1 % 0,01141285Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.108,34 % 0,00368559Türev Araçlar Komisyonu19.396,56 % 0,06449988Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.285,74 % 0,04750474TOPLAM GİDERLER460.205,93 % 1,53033462DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.072.242,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878436BIST