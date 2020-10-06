***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.508,91 % 0,00068905Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004865Bağımsız Denetim Ücreti7.709,6 % 0,00352063Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri74.817,85 % 0,03416596Fon Yönetim Ücreti3.300.172,37 % 1,50704102Hisse Senedi Komisyonu6.239,01 % 0,00284908Tahvil Bono Komisyonu16.948,14 % 0,00773946Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu529,29 % 0,0002417Vergiler ve Diğer Harcamalar87.186,47 % 0,03981416Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.679,72 % 0,01811995TOPLAM GİDERLER3.534.897,9 % 1,61422967DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ218.983.579,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878437BIST