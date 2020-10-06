***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,00912657Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00032244Bağımsız Denetim Ücreti7.711,52 % 0,02333856Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri89.027,38 % 0,26943721Fon Yönetim Ücreti497.956,12 % 1,50704096Hisse Senedi Komisyonu1.012,79 % 0,00306516Tahvil Bono Komisyonu195,57 % 0,00059188Gecelik Ters Repo Komisyonu6.876,96 % 0,0208128Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.981,95 % 0,00599828Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu31.458,42 % 0,09520744Vergiler ve Diğer Harcamalar74.787,97 % 0,2263423Türev Araçlar Komisyonu35.339,9 % 0,10695456Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.355,99 % 0,02831547TOPLAM GİDERLER758.826,71 % 2,29655363DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.041.976,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878438BIST