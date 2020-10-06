***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,00024781Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000876Bağımsız Denetim Ücreti7.710,7 % 0,00063364Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri409.190,58 % 0,03362592Fon Yönetim Ücreti18.339.047,55 % 1,50704177Hisse Senedi Komisyonu11.472,04 % 0,00094273Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu78.400,92 % 0,00644273Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.291,98 % 0,00084576Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar263.370,06 % 0,02164287Türev Araçlar Komisyonu516.822,26 % 0,04247073Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler349.984,61 % 0,02876057TOPLAM GİDERLER19.989.412,84 % 1,64266329DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.216.890.461,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878439BIST