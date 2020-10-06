***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 09:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.015,6 % 0,00064665
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00002285
Bağımsız Denetim Ücreti
7.710,96 % 0,00165349
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
106.337,77 % 0,02280246
Fon Yönetim Ücreti
1.750.397,27 % 0,37534514
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5,1 % 0,00000109
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.035,78 % 0,00193758
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.248,69 % 0,0004822
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.786,04 % 0,00038299
Vergiler ve Diğer Harcamalar
380.847,59 % 0,08166677
Türev Araçlar Komisyonu
124.327,6 % 0,0266601
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
75.374,08 % 0,01616279
TOPLAM GİDERLER
2.461.193,02 % 0,5277641
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
466.343.392,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878440
BIST
11:171.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:177,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7744
En Düşük
7,7419
11:179,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:17476,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,16
|Açılış
|: 476,59
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:15
|YAPRK
|85,80
|1.511.882
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.746.562
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|340.958
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,69
|2.144.838
|% -7,98
|
|GARAN
|7,28
|867.443.225
|% 1,39
|
|SISE
|6,97
|518.655.185
|% -0,71
|
|ODAS
|3,11
|282.342.663
|% 2,98
|
|ASELS
|18,79
|238.498.616
|% 0,48
|
|GUBRF
|37,18
|182.310.553
|% 6,11
|
|GARAN
|7,28
|867.443.225
|% 1,39
|
|ODAS
|3,11
|282.342.663
|% 2,98
|
|SISE
|6,97
|518.655.185
|% -0,71
|
|BSOKE
|2,15
|115.039.799
|% 1,90
|
|KRDMD
|3,50
|136.630.457
|% 0,00
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7689
|7,7734
|% 0,11
|
|Euro
|9,1444
|9,1528
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0337
|10,0841
|% -0,16
|
|Frank
|8,4455
|8,4964
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0624
|2,0727
|% -0,07
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-5,72
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,25
|41,25
|-0,04
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:26ATEKS
Yüzde 5.17 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 334 adet işlem
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KOZAA, KOZAL
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 43 artarak (% 0.42 ) 1, 066
-
11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, EMNIS, TACTR, VANGD, KLGYO, UZERB, TKNSA, KERVN, OZRDN, MMCAS
-
11:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, ROYAL, MRSHL, MERIT