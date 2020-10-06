***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,00064665Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002285Bağımsız Denetim Ücreti7.710,96 % 0,00165349Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri106.337,77 % 0,02280246Fon Yönetim Ücreti1.750.397,27 % 0,37534514Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5,1 % 0,00000109Gecelik Ters Repo Komisyonu9.035,78 % 0,00193758Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.248,69 % 0,0004822Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.786,04 % 0,00038299Vergiler ve Diğer Harcamalar380.847,59 % 0,08166677Türev Araçlar Komisyonu124.327,6 % 0,0266601Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler75.374,08 % 0,01616279TOPLAM GİDERLER2.461.193,02 % 0,5277641DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ466.343.392,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878440BIST