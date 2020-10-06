***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.015,6 % 0,00028755Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001016Bağımsız Denetim Ücreti7.727,8 % 0,00073688Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri145.716,72 % 0,01389469Fon Yönetim Ücreti23.621.133,81 % 2,25237226Hisse Senedi Komisyonu2.355,39 % 0,0002246Tahvil Bono Komisyonu226,74 % 0,00002162Gecelik Ters Repo Komisyonu99.880,2 % 0,00952399Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.611,2 % 0,00072576Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu24.246,97 % 0,00231205Vergiler ve Diğer Harcamalar1.108,34 % 0,00010568Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler162.871,19 % 0,01553044TOPLAM GİDERLER24.076.000,5 % 2,29574567DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.048.722.459,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878441BIST