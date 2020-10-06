***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.018,61 % 0,00020353Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000718Bağımsız Denetim Ücreti7.699,86 % 0,00051916Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri174.961,9 % 0,01179684Fon Yönetim Ücreti33.405.487,54 % 2,25237241Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu958,55 % 0,00006463Gecelik Ters Repo Komisyonu148.838,97 % 0,0100355Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22.353,73 % 0,00150721Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu16.456,79 % 0,0011096Vergiler ve Diğer Harcamalar155.236,64 % 0,01046686Türev Araçlar Komisyonu155.164,58 % 0,01046201Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler242.145,99 % 0,01632675TOPLAM GİDERLER34.332.429,7 % 2,31487169DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.483.124.525,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878442BIST