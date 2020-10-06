***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.714,95 % 0,0003582Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.569,4 % 0,00137214Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.092,38 % 0,01046268Fon Yönetim Ücreti5.588.654,2 % 1,16728972Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu41.937,34 % 0,00875936Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.798,1 % 0,00058443Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu292,12 % 0,00006101Vergiler ve Diğer Harcamalar606.469,4 % 0,12667191Türev Araçlar Komisyonu13.592,15 % 0,00283896Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.874,82 % 0,00999951TOPLAM GİDERLER6.359.994,86 % 1,32839792DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ478.771.818,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878443BIST