***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.477,01 % 0,00245684Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00015371Bağımsız Denetim Ücreti10.382,2 % 0,00569741Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.292,38 % 0,04680569Fon Yönetim Ücreti5.482.538,39 % 3,00863937Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.719,13 % 0,01082122Gecelik Ters Repo Komisyonu39.019,76 % 0,02141278Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.711,36 % 0,00148791Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.376,44 % 0,00075535Türev Araçlar Komisyonu56.187,5 % 0,03083388Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler51.696,76 % 0,02836951TOPLAM GİDERLER5.753.681,03 % 3,15743366DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ182.226.505,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899480BIST