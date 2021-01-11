***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,00228131Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00014265Bağımsız Denetim Ücreti10.385,04 % 0,00528908Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.707,71 % 0,04619724Fon Yönetim Ücreti196.906,61 % 0,10028411Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.709,1 % 0,01207499Gecelik Ters Repo Komisyonu53.536,12 % 0,02726583Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.521,76 % 0,00230292Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu427,66 % 0,00021781Vergiler ve Diğer Harcamalar70.812,93 % 0,03606487Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.482,39 % 0,02367338TOPLAM GİDERLER502.248,74 % 0,25579419DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ196.348.765,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899481BIST