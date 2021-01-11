***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,000191Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00001194Bağımsız Denetim Ücreti10.387,88 % 0,00044293Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri406.917,05 % 0,01735077Fon Yönetim Ücreti70.559.777,9 % 3,00863904Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.558,04 % 0,00006643Gecelik Ters Repo Komisyonu181.433,82 % 0,00773626Vadeli Ters Repo Komisyonu1.222,2 % 0,00005211Borsa Para Piyasası Komisyonu16.253,83 % 0,00069306Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.155,7 % 0,0003904Vergiler ve Diğer Harcamalar4.669.109,56 % 0,19908885Türev Araçlar Komisyonu1.047.530,66 % 0,04466626Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler494.379,8 % 0,02108015TOPLAM GİDERLER77.402.485,86 % 3,30040921DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.345.239.058,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899482BIST