***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.768,13 % 0,00048956Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00003639Bağımsız Denetim Ücreti10.384,3 % 0,00134913Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri308.083,4 % 0,04002633Fon Yönetim Ücreti14.085.885,21 % 1,83004435Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu16.553,36 % 0,00215062Gecelik Ters Repo Komisyonu188.959,61 % 0,02454971Vadeli Ters Repo Komisyonu1.008 % 0,00013096Borsa Para Piyasası Komisyonu3.207,22 % 0,00041668Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.376,44 % 0,00017883Türev Araçlar Komisyonu178.516,35 % 0,02319292Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler174.844,58 % 0,02271588TOPLAM GİDERLER14.972.866,7 % 1,94528137DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ769.701.850,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899483BIST