Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 10:33



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.768,13 % 0,00048956
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
280,1 % 0,00003639
Bağımsız Denetim Ücreti
10.384,3 % 0,00134913
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
308.083,4 % 0,04002633
Fon Yönetim Ücreti
14.085.885,21 % 1,83004435
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
16.553,36 % 0,00215062
Gecelik Ters Repo Komisyonu
188.959,61 % 0,02454971
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.008 % 0,00013096
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.207,22 % 0,00041668
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.376,44 % 0,00017883
Türev Araçlar Komisyonu
178.516,35 % 0,02319292
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
174.844,58 % 0,02271588
TOPLAM GİDERLER
14.972.866,7 % 1,94528137
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
769.701.850,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899483


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:501.548
Değişim :  0,48% |  7,44
Açılış :  1.540  
Önceki Kapanış :  1.541  
En Yüksek
1.550 En Düşük
1.537
BIST En Aktif Hisseler11:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TURGG 146,30 55.345.708 % 10,00  
YAPRK 88,55 16.673.588 % 10,00  
KONYA 1.324,40 41.983.483 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
daha fazla
11:50 Alış Satış %  
Dolar 7,4554 7,4603 % 1,18  
Euro 9,0893 9,0979 % 0,80  
Sterlin 10,0218 10,0721 % 0,51  
Frank 8,3542 8,4045 % 0,70  
Riyal 1,9793 1,9892 % 1,02  
daha fazla
11:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 3,61  
Altın Gr. 443 443 5,06  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,06 25,09 -0,23  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,01  
B. Petrol 55,46 55,46 -0,53  
Seans Raporu 11:50
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru