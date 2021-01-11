***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.479,32 % 0,00050491Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri280,1 % 0,00003157Bağımsız Denetim Ücreti10.387,88 % 0,00117092Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri176.504,9 % 0,01989564Fon Yönetim Ücreti1.785.845,17 % 0,20130051Hisse Senedi Komisyonu117.350,67 % 0,01322777Tahvil Bono Komisyonu41.238,47 % 0,0046484Gecelik Ters Repo Komisyonu306.369,74 % 0,034534Vadeli Ters Repo Komisyonu75,6 % 0,00000852Borsa Para Piyasası Komisyonu22.628,89 % 0,00255073Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.777,47 % 0,0004258Vergiler ve Diğer Harcamalar119.451,76 % 0,01346461Türev Araçlar Komisyonu164.289,97 % 0,01851877Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler209.993,37 % 0,02367046TOPLAM GİDERLER2.962.673,31 % 0,3339526DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ887.153.829,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899484BIST