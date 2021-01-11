***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 10:33
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.479,32 % 0,00050491
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
280,1 % 0,00003157
Bağımsız Denetim Ücreti
10.387,88 % 0,00117092
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
176.504,9 % 0,01989564
Fon Yönetim Ücreti
1.785.845,17 % 0,20130051
Hisse Senedi Komisyonu
117.350,67 % 0,01322777
Tahvil Bono Komisyonu
41.238,47 % 0,0046484
Gecelik Ters Repo Komisyonu
306.369,74 % 0,034534
Vadeli Ters Repo Komisyonu
75,6 % 0,00000852
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22.628,89 % 0,00255073
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.777,47 % 0,0004258
Vergiler ve Diğer Harcamalar
119.451,76 % 0,01346461
Türev Araçlar Komisyonu
164.289,97 % 0,01851877
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
209.993,37 % 0,02367046
TOPLAM GİDERLER
2.962.673,31 % 0,3339526
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
887.153.829,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899484
BIST
11:491.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,31
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:497,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0902
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:499,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:49443,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,21
|Açılış
|: 443,33
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:49
|TURGG
|146,30
|54.980.836
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.983.483
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|878.679.323
|% 0,39
|
|TCELL
|17,21
|570.564.714
|% 2,14
|
|KOZAL
|117,90
|513.508.438
|% -0,92
|
|PETKM
|5,33
|486.697.605
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|452.420.636
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|878.679.323
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|452.420.636
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,76
|328.145.871
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|486.697.605
|% 1,33
|
|ODAS
|3,97
|281.203.772
|% 0,00
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4565
|7,4634
|% 1,22
|
|Euro
|9,0914
|9,1021
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,0235
|10,0738
|% 0,53
|
|Frank
|8,3556
|8,4059
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9785
|1,9884
|% 0,98
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|1,52
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,00
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|
Seans Raporu
11:49
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12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TCELL, KRDMD
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12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 05 artarak (% 0.37 ) 1, 388
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12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, EGGUB, YAPRK, CMENT, BASCM, EMNIS, TMSN, TURGG, CASA, CMBTN
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12:04
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12:04
BASCM, CASA, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında